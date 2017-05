Waarom Clinton Mata op verlanglijst van elke Belgische topclub staat

Pieter-Jan Calcoen en Frank Dekeyser

Roberto Martínez wilde hem bij de Rode Duivels en hij staat op de radar van elke topclub. Wat maakt Clinton Mata (24) van Charleroi zo interessant?

Drie miljoen euro. Dat was het bedrag dat Racing Genk afgelopen zomer veil had om Clinton Mata weg te plukken bij Charleroi. In samenspraak met de speler weigerde Mehdi Bayat het bod. "Ik vond het niet het goeie moment om de club te verlaten", aldus Mata zelf. De waarheid is evenwel dat de Angolese rechtsachter geen zin had in een samenwerking met toenmalig Genk-trainer Peter Maes - Mata twijfelde of Maes hem dezelfde ontwikkeling kon bieden als Felice Mazzu. Hij lacht: "Ik heb veel vertrouwen in ónze coach."



Nochtans begon Mata's avontuur onder Mazzu stroef. Na zijn transfer van tweedeklasser AS Eupen naar Charleroi in 2014 kende de verdediger een moeilijk debuutseizoen - hij kreeg slechts zeven basisplaatsen. Als rechtsbuiten dan nog. "Als rechtsachter vond ik Clinton aanvankelijk niet goed genoeg", zegt Mazzu. "Zijn positiespel was niet voldoende, maar gelukkig heeft hij onze tips opgepikt - hij lúistert tenminste naar onze raad. Ach, zelfs toen hij in het begin niet speelde, gedroeg Clinton zich uitermate professioneel."



