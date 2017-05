Laifis kijkt aan tegen twee speeldagen schorsing

Bewerkt door: OM

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag ter zitting van de Geschillencommissie voor het Profvoetbal één speeldag schorsing en 400 euro boete gevorderd voor Konstantinos Laifis. Het Bondsparket vroeg ook een voorwaardelijke speeldag schorsing tot uitvoering te brengen. De Cypriotische verdediger van Standard werd opgeroepen naar aanleiding van een rode kaart op de vijfde speeldag van de play-offs in de Jupiler Pro League.

Halverwege de eerste helft van de thuismatch tegen Waasland-Beveren (0-2) verloor Laifis het duel tegen Cerigioni, die daardoor een vrije doelkans kreeg. Laifis zette zijn foutje echter recht door aan het truitje van Cerigioni te gaan hangen en zijn tegenstander zo uit balans te brengen. Scheidsrechter Erik Lambrechts legde het leer op de penaltystip en duwde de Cyprioot de rode kaart onder de neus, omdat "hij de tegenstrever een scoringskans of doelpunt ontnam".



Pierre Locht, juridisch adviseur van Standard, vond dat Lambrechts de rode kaart niet had mogen geven. "Laifis probeerde de bal te spelen. Hij maakt zeker een fout, maar hij trekt Cerigioni niet opzettelijk onderuit. De nieuwe regels die sinds dit seizoen van kracht zijn, stipuleren dat je voor dergelijke fase niet zowel een strafschop als een rode kaart mag geven", zei Locht. Laifis voegde eraan toe dat hij "eerst geduwd werd door Cerigioni, daarna vielen we beiden".



De Geschillencommissie voor het Profvoetbal maakt zijn uitspraak deze namiddag bekend. Als de strafvordering van het Bondsparket bevestigd wordt, mist Laifis de verplaatsing naar STVV (06/05) en de thuismatch tegen KV Mechelen (12/05).



Laifis had nog een speeldag schorsing met uitstel achter zijn naam staan. Daarom deed het Bondsparket geen voorstel tot minnelijke schikking, maar werd Laifis meteen voor de Geschillencommissie gedaagd. Zijn openstaande voorwaardelijke sanctie dateert van eind december 2016. Laifis had toen rood gekregen omdat hij zich met een trap op de voet van STVV-spits Boli, die hem vlak daarvoor een tik in het gezicht had verkocht, revancheerde.