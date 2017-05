Play-off 1 nooit zo saai

Door: redactie

2/05/17 - 13u10

Anderlecht en AA Gent kwamen in de twee confrontaties in PO1 twee keer niet tot scoren. © photo news.

We zijn zes speeldagen ver, play-off 1 heeft er al 18 van de 30 wedstrijden opzitten en het blijft wachten op vuurwerk. Nooit eerder vielen er minder doelpunten in play-off 1: slechts 34. Het verschil met het vorige diepterecord, in 2010-2011, is zelfs 9 (!) goals. Slechts in 5 van de 18 wedstrijden werd meer dan twee keer gescoord. Club Brugge is het productiefst met 9 goals, maar de West-Vlamingen incasseerden er ook al 9. Anderlecht, Zulte Waregem, Charleroi en Oostende zijn de minst productieve ploegen met elk 5 doelpunten. Ook de leider deelt dus in de malaise. Anderlecht en Gent hebben de beste verdediging met slechts 2 tegendoelpunten. Gent heeft het beste doelsaldo met + 4.