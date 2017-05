Dury: "Binnenkort contractbespreking op Jan Breydel? Ik ben coach van Essevee"

Francky Dury. © photo news.

Zulte Waregem wacht na zes speeldagen nog steeds op zijn eerste zege in play-off 1. Op Club Brugge gaf Essevee een vroege 0-1 voorsprong uit handen. "We hebben de match verloren in de eerste helft", reageerde Francky Dury.

"We hebben een goede organisatie neergezet en zijn prima aan de wedstrijd begonnen", vertelde Dury na afloop. "Nadien lieten we het na om de ruimte in de rug van Claudemir te benutten én lieten we Vanaken tussen de linies spelen. En iedereen weet: als Vanaken draait, draait Club Brugge. De tweede helft was beter, maar het is moeilijk om van een achterstand terug te komen. We hebben de match verloren in het eerste bedrijf."



Ook Dury had het over de vliegende tackle van Henrik Dalsgaard. "Het was misschien niet slim, maar persoonlijk vond ik de tackle 'laag' en hij speelde de bal. Maar goed, ik begrijp de mensen die dit rood vinden. Het was nogal driest."



Tot slot kwam ook nog eens de toekomst van Dury en een mogelijke overgang naar Club Brugge ter sprake. "Of ik hier binnenkort zit voor een contractbesprekening? Nee, ik ben coach van Zulte Waregem."