Vanaken en Rotariu doen Club weer hopen en verdoezelen nieuwe flater Butelle

Rotariu heeft er net erg knap 2-1 van gemaakt en laat zich graag fêteren door Preud'homme. © photo news.

Play-Off 1 Club Brugge doet nog mee in de titelstrijd. Ondanks zijn risicopatiënt in doel: Ludovic Butelle. Knappe goals van een herboren Vanaken en Rotariu wisten de flater van de Fransman in de beginfase uit: 2-1. Een meer dan verdienstelijk Zulte Waregem was nog dicht bij de gelijkmaker, maar Club deed wat het moest en springt zo over AA Gent naar de tweede plaats en nadert tot op 4 punten van Anderlecht.

Vanaken voorbij Coopman. Jan Breydel kreeg vandaag -eindelijk- nog eens de allerbeste Vanaken te zien. © photo news. Zondag acht dagen geleden hing Club in de touwen na de uppercut in het Astridpark. Maar kijk, zo snel kan het gaan in Play-Off 1. Na een een paars-witte 1 op 6 en een blauw-zwarte 6 op 6 leven ze in Brugge weer op hoop. Met dank aan Hans Vanaken, na vier dramatische PO-wedstrijden eindelijk weer op niveau. Voor de pauze kreeg Jan Breydel zelfs de allerbeste Vanaken te zien. Via de 1-1, op goeie assist van Vossen, deed hij de match snel kantelen en ook in de tweede goal had Vanaken een voet.



Al mocht die toch vooral op de rekening van Rotariu geschreven worden. De frisse Roemeen hééft iets en knalde Club na samenspel met Vormer bijzonder knap op voorsprong. Brugge speelde een bijzonder sterk halfuur, waarin Izquierdo ook nog eens de paal viseerde. Het verdoezelde zo het geflater van Butelle. Die bestond het een kopballetje van Derijck aan zijn eerste paal nog via de paal in eigen doel te werken (0-1) en liet ook daarna nog menig blauw-zwart hart met twijfelachtige tussenkomsten in overdrive gaan. Preud'homme en Claudemir blij met de knappe goal van Rotariu. © belga. De Roemeen klopt met een prima geplaatst schot Steppe. © belga.