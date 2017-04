Moeskroen wint overbodige match, Roeselare wacht nog op eerste zege

Door: redactie

Roeselare wacht nog steeds op zijn eerste driepunter in groep B van PO2. De West-Vlamingen verloren vanavond op speeldag 6 met 1-0 van Moeskroen. Na de pauze scoorde Matulevicius het enige doelpunt van een overbodige wedstrijd.

In een match zonder belang nam Roeselare de beste start. De bezoekers domineerden zelfs het eerste halfuur, maar uitgespeelde kansen bleven uit. Iets voorbij het halfuur toonde Moeskroen zich voor het eerst gevaarlijk en het was meteen prijs. Doelman Biebauw haalde Kabasele onderuit in de zestien en scheidsrechter Bram Van Driessche wees resoluut naar de stip. Middenvelder Stojanovic trapte de elfmeter snoeihard tegen de paal. Na de pauze zakte Roeselare weg en Moeskroen profiteerde van de zwakke tweede helft van de bezoekers. Kabasele schotelde invaller Matulevicius de 1-0 voor, meteen ook het enige doelpunt in een matige en overbodige match. Moeskroen is nu vierde met zeven punten; Roeselare op zijn beurt wacht nog op zijn eerste zege.