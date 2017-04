Vanderhaeghe over discutabele penalty: "Niks gezien, maar Musona zegt dat Marcq hem vijf à zes meter bij het truitje had"

Door: Glenn Bogaert

30/04/17 - 20u30

Een schoonheidsprijs zal KV Oostende niet krijgen voor de krappe zege tegen Charleroi, maar het zal Yves Vanderhaeghe worst wezen. De mannen van 't zeetje konden eindelijk eens vieren in play-off 1 en vooral: ze blijven volop meedoen voor een Europees ticket. Dan mag je als trainer na die magere 2 op 15 toch tevreden terugblikken. En zo geschiedde ook. Eindelijk lachende gezichten in de Versluys Arena.

Yves VDH: 'We hebben gedaan wat we moesten doen, maar we zijn nog nergens. We staan nog altijd 4 punten achter.'

"Het was heel lastig voetballen tegen een team dat vijf punten voorsprong heeft en weet hoe het een bonus moet verdedigen. Dan zie je langs de ene kant dat wij via combinaties proberen aan kansen te komen en langs de andere kant kunnen zij echt wel stug verdedigen. Je weet hoe moeilijk ze te manoeuvreren zijn. Dan is het wachten op een kansje en het moest weer gebeuren via een penalty. Ik heb zelf niks gezien op die fase, maar wat dat betreft heb ik bij Musona gepolst en Marcq houdt hem vijf à zes meter echt wel vast. Dat is gezien door de arbitrage dus het zou toch correct moeten zijn."



KV Oostende maakte vooral in de eerste helft amper iets klaar en dat terwijl het echt wel van moeten was. "Dat er weinig tempo in ons spel zat? Ja ok dat is waar, maar het is altijd moeilijk om een blok uit elkaar te spelen. Het was nu en dan te traag en de juiste afwerking was er ook niet bij. Het was soms allemaal een beetje slordig. Al zaten zij heel scherp op de man. We waren voor rust zeker niet goed genoeg om te kunnen scoren of een voorsprong te kunnen rechtvaardigen, maar je moet eens proberen van erdoor te geraken tegen 10 man die dicht achter hun tegenstander zitten. Anderlecht is er ook niet door geraakt hé. Charleroi heeft dit jaar al vaak getoond dat het dit kan en het is zeker niet gemakkelijk. Bovendien moet je ook nog eens uitkijken dat je niet op een counter loopt."



Door de overwinning nadert Oostende tot op twee puntjes van Charleroi: "Ach, het hangt allemaal dicht bij elkaar, dat tonen de uitslagen ook wel aan. We behalen drie keer een draw, telkens 1-1, en hebben één keertje gewonnen. Daarstraks in Gent-Anderlecht was het ook 0-0. We moeten er dan ook blijven in geloven. We hebben vanavond gedaan wat we moesten doen en dat is drie punten pakken. Achteraf kan je nog veel zeggen, maar ik denk wel dat het verdiend is."