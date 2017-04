Teo kan alwéér niet scoren "maar dat is geen probleem"

Mathieu Goedefroy

Twee maal nul werd het in de Ghelamco Arena tussen AA Gent en Anderlecht. Laat datzelfde cijfer nu net al 661 minuten het leven van Lukasz Teodorczyk beheersen. Met zijn 71 speelminuten van vandaag bijgeteld is dat de scoreloze periode van de eergevoelige Pool. "Geen probleem", zegt Leander Dendoncker, die het vanmiddag bij onze videoman opnam voor zijn ploegmaat. "Teo werkt hard en dat is minstens even belangrijk."