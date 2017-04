RC Genk legt KV Kortrijk over de knie en diept voorsprong op concurrentie nog wat verder uit (3-0), efficiënt Lokeren rekent af met Eupen

Manu Henry

29/04/17 - 19u48

Schrijvers (tweemaal) en Trossard zorgden voor de Genkse goals © photo news.

Racing Genk raast maar verder door play-off 2. KV Kortrijk was vandaag het kind van de rekening. Net als in de reguliere competitie gingen de 'Kerels' met 3-0 de boot in de Genkse Luminus Arena.

Eerste nederlaag in play-offs voor Eupen De Sutter was goed voor twee treffers. © photo news. Die andere wedstrijd in groep B van play-off 2 was er eentje zonder inzet: Lokeren-Eupen. Toch riep de match vooraf hoge verwachtingen op, want de heenwedstrijd eindigde namelijk op 3-3. De partij begon alleszins veelbelovend, want na amper vier minuten kopte Tom De Sutter een hoekschop tegen de touwen: 1-0. Een droomstart voor de thuisploeg. Nog voor het halfuur haakten De Ridder en Diagne in elkaar. Scheidsrechter Geldhof wees resoluut naar de stip. Een goedkope strafschop. Maric eiste de bal op en zette de elfmeter eenvoudig om: 2-0.



Lokeren leek op weg naar een makkelijke zege, tot nog geen minuut na de dubbele voorsprong Onyekuru neerging in de zestien na licht contact met Enoh. Andermaal penalty. Luis Garcia nam zijn verantwoordelijkheid en ramde het leer voorbij doelman Verhulst: 2-1. Toch was het doelpuntenfestijn in de eerste helft nog niet gedaan, want net voor rust kreeg Eupen het leer niet goed weggewerkt. De Sutter profiteerde en trapte z'n tweede van de avond tegen de netten: 3-1.