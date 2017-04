Standard boekt tegen Union eerste thuiszege in ruim 4 (!) maanden: 3-1

Manu Henry

28/04/17 - 22u23

© belga.

Euforisch waren ze in de Vurige Stede allerminst, maar Standard is het winnen dan toch nog niet verleerd. In het eigen Sclessin boekten de Rouches vanavond tegen sensatie Union hun allereerste driepunter in deze play-off 2 (3-1).

Orlando Sá opende al vroeg de score voor de Luikenaars © belga.

Ruim vier maanden, zo lang was het al geleden dat Standard het thuispubliek nog eens kon trakteren op een zege. Vanavond was het dus eindelijk nog eens van dat. Al moet gezegd: de arbitrage was de Luikenaars in het eerste bedrijf goedgezind. Sá opende al vroeg de score - na voorafgaand buitenspel van Ndongala. Op het halfuur tekende de 23-jarige Congolees Luyindama, deels met de arm, voor de dubbele voorsprong. "Het mag al eens meezitten", zullen ze in Luik gedacht hebben. Dat terwijl de meegereisde Union-fans zich, ondanks de achterstand, kostelijk amuseerden.



Even vertwijfeling

Standard gaf al vaker in deze play-offs een bonus uit handen. Wanneer al na zes minuten in de tweede periode de aansluitingstreffer van Rajsel tot stand kwam, sloeg de vertwijfeling dan ook toe bij de troepen van interim-coach Jeunechamps. Uiteindelijk nam Belfodil twintig minuten voor affluiten alle twijfels weg: 3-1. Ondanks de eerste driepunter blijven de Rouches wel de hekkensluiter in groep A met vijf punten. Union lijdt zijn tweede nederlaag op rij en telt tien punten uit zes wedstrijden - nog steeds goed voor een knappe tweede plek.



