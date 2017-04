Topper AA Gent-Anderlecht blikvanger zesde speeldag play-offs

SW

De play-offs van de Jupiler Pro League zijn dit weekend al aan hun zesde speeldag toe. Vrijdag openen Standard en Union de debatten in play-off 2a, maar alle ogen zullen zondagnamiddag (14u30) op de Ghelamco Arena gericht zijn. Daar ontvangt AA Gent leider Anderlecht, bij Gentse winst wordt het verschil met de Brusselaars plots nog maar twee punten.

Paars-Wit, de gedoodverfde titelfavoriet, ging gisteren in eigen huis erg verrassend onderuit tegen Charleroi (0-1). Door die nederlaag is het verschil met de concurrentie respectievelijk vijf (AA Gent) en zes punten (Club Brugge), bij nieuw Brussels puntenverlies zondag ligt de titelstrijd weer helemaal open. In de reguliere competitie ging Anderlecht met 2-3 winnen in Gent, de thuisploeg speelde toen nochtans een ijzersterke wedstrijd en moest meer dan een helft met zijn tienen verder na betwistbaar rood voor Esiti. Een nieuwe zege zet Youri Tielemans en ploegmaats opnieuw op kampioenenkoers, er zal ongetwijfeld electriciteit in de Gentse lucht hangen.

Nog in play-off 1 ontvangt KV Oostende later zondag (18u) de Carolo's, die mits een driepunter aan de kust (voorlopig) over Club Brugge springen in het klassement. De selectie van Felice Mazzu is dankzij de onverhoopte zege in het Astridpark immers stevig vierde in de stand, op twee eenheden van Club en drie van Gent. Club zelf moet maandag pas aan de bak, het ontvangt dan om 18u bekerwinnaar Zulte Waregem. Blauw-Zwart mikt op zijn tweede zege in de play-offs, Essevee won nog niet in de nacompetitie.



In play-off 2a ontvangen de krasselende Rouches vrijdagavond (20u30) Union, de Luikenaars gaan op zoek naar hun allereerste zege. Een dag later trekt STVV naar Waasland-Beveren, zondag verdedigt KV Mechelen zijn leidersplaats in de burenstrijd bij Lierse. In play-off 2b is er zaterdag (18u) de confrontatie tussen de nummers één en twee Genk en Kortrijk. De Limburgers staan ruim aan de leiding in de groep en kunnen de Kerels al op acht punten zetten. Nog zaterdag (20u) trekt Eupen naar Lokeren, zondag (20u) is er de partij tussen Moeskroen en Roeselare.