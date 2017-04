Leander Dendoncker steekt hand in eigen boezem: "Op basis van volledige match verdienden we de overwinning niet"

Door: Glenn Bogaert

27/04/17 - 23u06

Ze zijn dan toch niet onoverwinnelijk. De manschappen van René Weiler zijn vandaag tegen een stug en stevig Charleroi een beetje van hun wolk gedonderd. Na het statement van zondag tegen Club Brugge volgde een 0-1 thuisnederlaag. Eentje die te vermijden viel, maar wel niet meer uit te wissen valt. Leander Dendoncker toonde zich na afloop ontgoocheld, maar van paniek is hoegenaamd geen sprake in Brussel.

"Neen, dit hadden we zeker niet verwacht, maar op basis van de volledige match verdienden we het niet van te winnen. We waren gewoon niet scherp genoeg. We hebben wel kansen gehad, maar niet om te zeggen dat het écht uitgepeelde kansen waren." Was het decompressie? Vatte Anderlecht het iets te makkelijk op? "Ik denk het niet. We wisten dat Charleroi vededigend heel goed is en een stevig blok vormt. Ons tempo lag gewoon veel te laag. We zijn te weinig in de zestien kunnen komen. We hadden in de tweede helft misschien een penalty kunnen krijgen met Penneteau die allesbehalve de bal raakte in die fase met Teodorczyk. En dan was er ook nog die fase met Acheampong. Ik zag de scheids zijn fluit in zijn mond steken en vervolgens nam hij die er terug uit. Maar goed, we moeten dit niet afwentelen op de ref. We zouden een zege ook niet bepaald verdiend hebben."



Volle bak in Gent

Is er nu een beetje paniek in de kleedkamer bij Anderlecht? "Nee hoor, van paniek is er geen sprake want we hebben tot dusver een mooi parcours afgelegd, maar thuis moet je alles proberen te winnen en zeker tegen Charleroi. We moeten nu goed recupereren tegen zondag en zorgen dat we klaar zijn voor de strijd. We moeten gewoon winnen in Gent. We zullen in ieder geval niet zenuwachtiger zijn door deze nederlaag. We moeten gewoon elke keer klaar zijn en moeten er tegen AA Gent vanaf het begin staan. We gaan er alles aan doen om drie punten te pakken in de Ghelamco Arena."