Jonge Balkanboys voor Club: Erhan Masovic op weg, akkoord met Ivan Sunjic

WDK/TTV

27/04/17 - 12u30

Ivan Sunjic. © rv.

De transferpistes die Club Brugge bewandelt met het oog op volgend seizoen lijken steeds meer vorm te krijgen. Zo staat volgens de Servische pers blauw-zwart op het punt de overgang van Erhan Masovic (18) af te ronden. Club zou zo'n 1,6 miljoen euro betalen voor de centrale verdediger van FK Cukaricki.



Ook in het dossier Ivan Sunjic (20) lijkt er beweging te komen. Volgens Kroatische bronnen heeft de verdedigende middenvelder al een persoonlijk akkoord met Club. De enige moeilijkheid zou zich nog bij zijn ex-club Dinamo Zagreb situeren. Dat verkocht hem afgelopen zomer aan Lokomotiva Zagreb, maar bedong daar wel een 'first buying option' bij, het recht om hem vóór andere ploegen vast te leggen. Een reële mogelijkheid omdat Dinamo in het tussenseizoen grote schoonmaak wil houden in de kleedkamer en daarbij zou rekenen op de terugkeer van de sterk spelende Sunjic. Hij zou zo'n 1 miljoen euro moeten kosten.