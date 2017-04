Eupen maakt een eind aan perfecte Play-Off 2 van Genk

MR

Racing Genk is vanavond in groep B van play-off 2 niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen Eupen. Daarmee maakt Eupen een einde aan de perfecte reeks van de Limburgers in play-off 2. Onderin het klassement deelden Moeskroen en Lokeren ook de punten. Het werd 2-2 op Le Canonnier.

Genk incasseerde in de Oostkantons niet alleen het eerste tegendoelpunt, maar vooral het eerste puntenverlies in deze Play-Offs. Met een fraaie vrije trap schot Malinovski Genk op voorsprong. Op het einde van de eerste helft zag Leandro Trossard hoe zijn doelpunt onterecht werd afgekeurd. De lijnrechter vond dat hij buitenspel stond, herhalingen bewezen echter het tegendeel. In de tweede helft schoot Luis Garcia de 0 weg vanop de stip. En dat werd meteen de eindstand.



© photo news. © belga.