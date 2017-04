Izquierdo loodst Club met twee goals tegen Oostende naar verdiende eerste zege in PO1 (3-1)

Thomas Lissens

Club Brugge heeft eindelijk zijn eerste driepunter te pakken in play-off 1. Blauw-zwart won op eigen veld verdiend met 3-1 tegen KV Oostende, dat ook nog niet kon zegevieren in PO1. Izquierdo (twee keer) en Vossen scoorden voor Club (35), dat weer tot op één punt nadert van nummer twee AA Gent (36). KVO blijft zesde.

Club, dat met vijf frisse krachten aan de partij begon, greep Oostende meteen bij de keel. Kansen leverde dat echter niet meteen op voor blauw-zwart en ook Oostende kon amper iets forceren. Maar volledig tegen de gang van het spel in klom het 'Weireldploegsje' van voorzitter Marc Coucke wel op voorsprong via Dimata. De jonge spits knikte van dichtbij de 0-1 in doel en Club moest toch even herstellen van die opdoffer.



Het gemor op de tribunes nam toe, al sloeg de sfeer op het halfuur toch weer helemaal om. Eerst maakte Vossen er 1-1 van, de spits legde het leer rustig in de verste hoek, en amper een minuut later deed Izquierdo Jan Breydel al opnieuw ontploffen. Club kon ook met een voorsprong gaan rusten.



Na rust kon Rotariu al snel twee keer dreigen, maar aan de afwerking van de 21-jarige Roemeen is toch nog wat werk. Oostende voetbalde beter dan voor de pauze en dat leverde ook een kans(je) op voor Berrier, al moest Butelle geen wonderen verrichten. Dat was ook niet het geval toen Izquierdo twintig minuten voor tijd vanuit een scherpe hoek op doel besloot, maar toch liet Dutoit zich verrassen: 3-1. Club kreeg, onder anderen via Vossen, nog enkele prima kansen om de score uit te diepen, maar dat lukte niet meer.