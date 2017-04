Izquierdo krijgt vanavond zijn Gouden Schoen en zingt: "Everything's gonna be allright"

Door: Wouter Devynck

26/04/17 - 06u00

Vanavond krijgt hij dan eindelijk zijn Gouden Schoen. De timing kon misschien wat beter, zowel voor Club als José Izquierdo zelf, maar misschien kan deze uitreiking hem wel een nieuwe elan schenken. Het ABC van de gekste Gouden Schoen ooit.

Ambiance

Grappig, clownesk, zot... Noem hem zoals je wil, maar vervelen zal je je met José Izquierdo nooit. Hij stapt letterlijk uit bed met een kamerbrede smile op zijn gezicht en lacht, zingt en danst vervolgens de dag door. "Ik bekijk alles positief. Everything's gonna be allright, zoals Bob Marley zingt."



Boeken

Je zou het hem niet toegeven, maar Izquierdo is een belezen man. "Hij leest boeken over zelfontwikkeling, leiderschap, economie zelfs", verklapte zijn manager eens. "Steeds weer vraagt hij mij welk boek hij moet lezen om te groeien als persoon. Dat zijn de dingen die een voetballer kunnen helpen om het onderscheid te maken."



Colombiaans rijbewijs

Dat is niet geldig in België. En dus moest Izquierdo bijna twee jaar rondrijden met de fiets. Vond hij eigenlijk niet zo leuk: "Doe jij maar eens alle boodschappen met de fiets!" Na verschillende mislukte theoretische en praktische examens in Brussel - "Wat een verschrikking", haalde hij dan toch zijn Belgisch rijbewijs in Gent. "Wat een zaligheid!"



