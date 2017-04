Met de groeten uit Japan: Kubo houdt Buffalo's in de race en zet Club onder druk

Troost-Ekong blij met Yuya Kubo, die al drie goals voor zijn rekening nam in de play-offs. © belga.

Play-Off 1 AA Gent houdt dankzij een fel bevochten zege aan de Gaverbeek (0-2) Anderlecht enigszins in het vizier. Yuya Kubo, alweer hij, opende voor de pauze en in de slotfase sloeg ook Coulibaly toe. De Buffalo's doen zo goeie zaken: ze sluipen tot op vijf punten van Anderlecht, dat nu pas ten vroegste volgende week kampioen kan spelen, en lopen vier stuks uit op Club Brugge.

Akkoord, Zulte Waregem heeft al de beker gewonnen. Maar uit de basiself van Dury sprak weer weinig ambitie: geen Meité, geen Kaya, geen Lepoint. Dat resulteerde in een erg zwakke eerste helft. Gent profiteerde bescheiden, al deed de goal denken aan niet eens zo lang vervlogen kampioenentijden. Snelle omschakeling, hoge flanken die via Moses en Foket uitstekend benut werden en Kubo die koel afwerkt. Merci, Yuya. Zijn derde goal in de play-offs en zijn achtste dit seizoen. Geen slechte cijfers voor een wintertransfer. Simon en Milicevic misten de kansen om Gent nog voor de pauze op rozen te zetten. 0-1: Kubo rondt een prima Gentse aanval via Moses en Foket af. © belga.

Zulte Waregem was het zijn fans verplicht te reageren en dat deed het gelukkig ook. Meité en Gueye kwamen erin voor De fauw en Mühren en al in minuut 48 zag Madu zijn voorzet pardoes op de deklat vallen. Essevee drong aan via zijn talisman Leye, maar het tekent hun play-offs dat de bal er niet in wou. Tot vier keer toe was de spits er dichtbij, maar ofwel werd zijn goal afgekeurd wegens buitenspel, ofwel stond Kalinic pal, ofwel zat er nog een Gents lichaamsdeel in de weg, ofwel ging hij zelf de mist in zoals in blessuretijd toen Leye dé kans op de 1-1 miste. Dejaegere van zijn kant mocht blij zijn dat hij niet in eigen doel werkte. Leye ziet zijn goal afgekeurd wegens terecht buitenspel. Het zit Essevee allemaal wat tegen in de play-offs. © belga.