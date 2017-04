Is Vanderbiest hardleers? Trainer van Lierse opnieuw verdacht van communicatie met bank tijdens schorsing

Door: redactie

Fred Vanderbiest wordt er opnieuw van verdacht tijdens zijn schorsing gecommuniceerd te hebben met zijn technische staf. De trainer van SK Lierse moest zich daarvoor vandaag verantwoorden voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Tijdens de derby op het veld van KV Mechelen op de tweede speeldag van de play-offs constateerde de aanwezige Match Delegate dat enkele leden van de technische staf op de bank van Lierse oortjes droegen. Intussen nam Vanderbiest, die net als tegen Standard een schorsing uitzat, plaats in de perstribune.



Het bondsreglement stipuleert duidelijk dat de medische staf oortjes mag dragen, om in contact te staan met de physical coach. "Het is onze fout dat iemand van de technische staf oortjes droeg, we zullen er in de toekomst op letten dat enkel de medische staf in het bezit is van elektronische apparatuur", zei teammanager Roel Rymen ter zitting. "Maar er is geen enkel bewijs dat Vanderbiest communiceerde met zijn technische staf. Het is ook onmogelijk dat te bewijzen, omdat het niet gebeurd is."