Het seizoen is voorbij voor de kampioen. Let it go, leef ermee

Door: Stephan Keygnaert

25/04/17 - 06u00

© photo news.

Club Brugge lijkt wel de Titanic. Met Michel Preud'homme met wijd gespreide armen op de voorsteven van zijn zinkende schip. 'I am the king of the world', schalde Leonardo Di Caprio in 1997. Twintig jaar later, in de perszaal van het Astridpark, klonk dat uit de mond van Preud'homme hélemaal anders: 'De toestand is problematisch'. Is Club Brugge in deze play-offs nog te redden? Something is rotten in the state of Bruges.