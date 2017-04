MPH hard na blamage: "Vanaf nu stel ik enkel nog spelers met 'goesting' op"

Michel Preud'homme buigt het hoofd. © photo news.

video Teleurstellend. Zo speelde Club Brugge vandaag in het Astridpark. Het ontbrak blauw-zwart aan grinta en duelkracht. Dat zag ook coach Michel Preud'homme. "Spelers die normaal gezien voor de Premier League gemaakt zijn, verliezen vandaag alle duels."

"De eerste tien minuten waren ok van ons, maar dan moet je doorgaan. Nadien kwamen we op alle gebieden tekort", aldus Preud'homme. "Op alle duels zijn we overklast. In snelheid, reactievermorgen, duelkracht. Bekijk maar alle stilstaande fases. Spelers die normaal gezien voor de Premier League gemaakt zijn, wonnen geen enkel duel. En dus kan ik je zeggen dat ik vanaf nu enkel nog spelers opstel die 'goesting' hebben om voluit te gaan voor Club Brugge. Ik ga niet meer kijken naar individuele kwaliteiten, wel naar wie er nog zin in heeft", vertelde Preud'homme bij onze videoman.



"In balbezit was het ook veel te lateraal. De spelers moeten gemotiveerd zijn om zo'n match te spelen en tonen dat ze het waard zijn. Dat Vormer de ploeg met zijn twee gele kaarten in de steek liet, is spijtig. Als het niet loopt, wil je het forceren en ga je soms over de schreef."