De Beste Elf van de redactie van HLN: welke spelers halen ons droomelftal van de twee absolute titelpretendenten?

Door: Niels Vleminckx en Wouter Devynck

23/04/17 - 08u00

Even voor 20u vanavond weten we of de play-offs jaargang 2016-2017 nog enige vorm van spanning inhouden. Klopt Anderlecht de aartsrivaal uit Brugge, loopt het immers 9 punten uit op Club. Blauw-zwart is dus haast verplicht van te winnen in en tegen Anderlecht, dat donderdag nog 120 minuten knap streed, pompte maar uiteindelijk verzoop bij Manchester United. Maar hoe zou het ideale elftal eruit zien mochten de spelers van Anderlecht en Club in dezelfde ploeg spelen? Niels Vleminckx en Wouter Devynck, onze watchers van respectievelijk Anderlecht en Club Brugge, maken de balans in een 4-3-3 op.

Rechtsachter: Ricardo Van Rhijn Verrassend uit de selectie tegen Zulte Waregem, maar in een gewone 4-3-3 blijft hij zijn waarde hebben. Vooral aanvallend sterk, verdedigend valt er nog wel het één en ander aan te schaven. In de eerste plaats een voetballer en dan hebben we het nog niet over zijn fantastische traptechniek gehad. Op de juiste afstand betekent een vrije trap áltijd gevaar voor de tegenstander.

Centrale verdediger: Uros Spajic Zit in de vorm van zijn leven. Scoorde twee keer punten tegen United. Strijder, pitbull, en - zijn voordeel tegenover Kara - altijd betrouwbaar. Speelt risicoloos en maakt amper fouten.

Centrale verdediger: Stefano Denswil Het is niet omdat hij op het veld van Zulte Waregem minder was, dat er aan zijn kwaliteiten moet worden getwijfeld. Eén van de meest betrouwbare verdedigers in de Belgische competitie. Uitstekende inspeelpass, goede verre bal, niet bang om stevig in de duels te gaan. Altijd op het randje, zelden erover. Meer dan Engels een zekerheid achteraan.

Linksachter: Ivan Obradovic Met voorsprong de betere van De Bock of Cools. Technisch goed, defensief secuur. Scoort altijd een '6' of meer. Heeft een schitterende krullende voorzet in de voeten. Enige nadeel: zijn motor is niet zo groot. Zit de match tegen United nog in de benen?

Verdedigende middenvelder: Leander Dendoncker Op dit moment een Simons 2.0. Kan nog meer kilometers malen aan een hoge intensiteit, is technisch beter, is aanvallend dreigender. Speelt op een eenzaam hoog niveau, al heel het seizoen lang. Klaar voor stap hogerop.

Centrale middenvelder: Ruud Vormer 'Mijn man die alles kan', noemt Michel Preud'homme hem. En dat is gewoon de waarheid. Sinds hij als nummer acht speelt, is hij meer dan ooit een box-to-box. Loopwonder, verdedigend sterk en ook nog eens gevaarlijk met zijn uitstekende afstandsschot. Zelfs als rechtsachter geeft hij blijk van scorend en infiltratievermogen. Eén van de namen die het eerst op het wedstrijdblad staat.

Aanvallende middenvelder: Youri Tielemans Speelt vandaag vermoedelijk als aanvallende middenvelder. Heeft alles. Scorend vermogen, techniek, vista, leiderschap. Vanaken komt niet in zijn buurt. De Golden Boy van Anderlecht en bij uitbreiding de hele Jupiler Pro League.

Rechterflankaanvaller: Alexandru Chipciu Misschien wel de minst sexy flankaanvaller, maar wel één waar Anderlecht altijd op kan rekenen. Strijder met groot hart. Constanter dan Limbombe. En, niet onbelangrijk: met goede statistieken. Vier goals en acht assists in de competitie.

Spits: Lukasz Teodorczyk Ligt in de weegschaal met Wesley, die in een betere vorm zit, en Vossen, die niet zeker is van een basisplaats. Maar de statistieken van de Pool over het hele seizoen wegen door. Werd ook vroeger naar de kant gehaald op Old Trafford om klaar te zijn voor de topper.

Linkerflankaanvaller: José Izquierdo De Gouden Schoen en daarmee is alles gezegd. Komt pas terug uit blessure en was daarom nog niet op niveau tegen Zulte Waregem, maar in vorm altijd een meerwaarde. Dat bewees hij het voorbije jaar meer dan voldoende. Met zijn dribbels en vooral zijn geweldige snelheid kan hij elke defensie openrijten. Omdat Hanni niet aan de aftrap verwacht wordt, moet er zelfs niet getwijfeld worden.