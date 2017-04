Het blijft maar duren: nu ook supportersbussen Union bekogeld met stenen

Door: redactie

Na de zege van Union werden bussen van de Brusselaars aan de Tiensesteenweg in Wilderen, op enkele honderden meters van Stayen, bekogeld met stenen. Daarbij sneuvelden twee ruiten van één bus. Sommigen bronnen spreken van één STVV-fan die het op de bussen had gemunt, anderen spreken van een groepje.



Eerst was er paniek op de bussen omdat men dacht dat er net zoals in Dortmund geschoten werd. Maar dat is later door de politie ontkend. De twee bussen stopten langs de kant zodat het glas kon worden opgeruimd en de politie de nodige vaststellingen kon doen. De Tiensesteenweg werd daarvoor zelfs een tijdje afgesloten. Van de dader(s) ontbreekt voorlopig elk spoor.



Een attente supporter filmde de taferelen. Union liet al weten dat het de gebeurtenissen betreurt.