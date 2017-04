Supportersbus Union bekogeld op weg naar huis

Door: redactie

22/04/17 - 23u42 Bron: Belga

Union won de wedstrijd op STVV met 0-1. © photo news.

Na de wedstrijd tegen STVV zijn twee supportersbussen van Union bekogeld geweest. Daarbij sneuvelden twee ramen in een bus.

Na hun zege tegen STVV met 0-1 waren de supporters in colonne op weg naar huis. Op enkele honderden meters van Stayen werden de bussen bekogeld door onbekenden en daarbij werden twee ramen geraakt.



De stewards die mee op de bus zaten meenden in eerste instantie dat er op de bus geschoten was, maar dat werd later door de politie ontkend. Er vielen geen gewonden in de getroffen bus.



De twee bussen stopten langs de kant zodat de politie de nodige vaststellingen kon doen. Daarvoor werd een tijdlang de N3 in de richting van Tienen afgesloten. Nadat het gebroken glas verwijderd was konden de supporters hun weg naar huis verder zetten.