KV Kortrijk pakt punt in slotminuut dankzij parel van Sarr, eerste driepunter voor Lokeren

Lokeren heeft in groep B van PO2 zijn eerste overwinning geboekt. Maric en De Sutter scoorden de Lokerse doelpunten tegen Roeselare; in het slotkwartier milderde Brouwers tot 2-1. In de andere match leek Eupen op weg naar een 2-3 zege bij KV Kortrijk, maar in de laatste minuut poeierde Sarr op geweldige wijze de gelijkmaker tegen de touwen. Racing Genk, dat morgen nog aan de bak moet tegen Moeskroen, heeft drie punten voorsprong op Eupen.

De bezoekers uit Eupen klommen vroeg in de wedstrijd op voorsprong dankzij Ocansey. De middenvelder verzilverde een knappe assist van Sylla. Enkele minuten later volgde de 0-2. Onyekuru kreeg de bal met een gelukje voor de rechtervoet en de Nigeriaan twijfelde niet: 0-2. De thuisaanhang reageerde met een applaus voor de bezoekers. KV Kortrijk leek een vogel voor de kat, maar versierde uit het niets een penalty. De Smet faalde niet, maar de aansluitingstreffer loste de problemen aanvankelijk niet op. KV Kortrijk speelde wel een betere tweede helft en creëerde enkele wenkende mogelijkheden. Rougeaux, invaller Totovytskyy en Chevalier lieten de gelijkmaker liggen. Eupen toonde zich via García wel efficiënt: 1-3. KV Kortrijk leek op weg naar een pijnlijke nederlaag, maar in de extra tijd zorgden Totovytskyy en Sarr - wat een goal! - alsnog voor een puntendeling.