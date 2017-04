Standard kan ook zonder Jankovic niet winnen, Union wint wéér en is nog wat steviger leider in groep A

Bavo Boutsen

Standard heeft in zijn eerste match na het ontslag van Jankovic niet kunnen aanknopen met de zege. De Rouches moesten in Mechelen het onderspit delven tegen de troepen van ex-coach Yannick Ferrera. Verder in groep A won Waasland-Beveren op het veld van Lierse met 2-3. Revelatie Union stuntte opnieuw en klopte medeleider STVV met 0-1. De 11-voudige landskampioen behoudt zo ook na vier speeldagen nog steeds de leidersplaats in de poule en vergroot zelfs zijn voorsprong op de achtervolgers.

Op het Lisp kwam Lierse halverwege de eerste periode op voorsprong. Benson plaatste een vrije trap voorbij doelman Goblet. Na de rust kwam Waasland-Beveren dan uit het niets op gelijke hoogte via Seck. Daarna regende het plots doelpunten. Eerst zette Boljevic de bezoekers op voorsprong, maar vrijwel meteen maakte Tahiri vanop de stip terug gelijk. Gano zorgde even snel voor 2-3 met een gelukje. Meteen ook de eindstand, goed voor de eerste punten van de Leeuwen in deze play-offs. Lierse en Waasland-Beveren delen nu de voorlaatste plaats met 3 punten.



