Dury: "Een rampzalige start? Ik ken andere rampen hoor"

Francky Dury. © belga.

Na vier wedstrijden in play-off 1 wacht Zulte Waregem nog steeds op zijn eerste zege. Op Mambourg ging het in het slot onderuit tegen Charleroi (2-0). Na afloop relativeerde coach Francky Dury de zwakke cijfers van zijn ploeg. "Ik was tevreden tot vijf minuten voor het einde."

"Door hun power is Charleroi gaandeweg beter in de match gekomen. Wij hebben het nagelaten om hen in de omschakeling pijn te doen. Dat we ons eigen spel niet gespeeld hebben? We hebben nochtans ons systeem gespeeld, hoor", reageerde Francky Dury na afloop voor de camera van Play Sports. "Dat het weinig aanvallend was? Je hebt misschien een andere wedstrijd gezien dan ik."



"Ik was tevreden tot vijf minuten voor het einde. Je spreek over een rampzalige start van ons in play-off 1. Wel, ik ken andere rampen. Er is een andere focus omdat we de Beker al gewonnen hebben, dat kun je niet ontkennen, maar om nu over rampen te spreken..."