Vanden Stock en Verhaeghe over de topper van zondag én over Nainggolan: "Ik vind zijn look verschrikkelijk. Ik heb veel moeite met zo'n..."

Door: Stephan Keygnaert

22/04/17 - 06u00

Roger Vanden Stock en Bart Verhaeghe schudden de hand voor aanvang van de topper zondag in Brussel die Club Brugge haast verplicht is van te winnen. © photo news.

Club Brugge heeft geen foutenmarge meer. Het moét haast winnen in Anderlecht om nog uitzicht te hebben op een nieuwe titel. Hoogspanning in het Astridpark. Het is des te opvallend dat de voorzitters van beide clubs bereid waren om in het voorprogramma te zitten. Mokerslagen vielen er niet, hooguit plaagstootjes. Verhaeghe: "Gij kunt mijn vader zijn, Roger." Vanden Stock: "Ik ben zondag liever in mijn plaats dan in die van u."

Voorzitter, sta ons toe, maar wij zien zelden goed voetbal van Anderlecht - de prestatie op Old Trafford was een uitzondering op de regel.

Vanden Stock: "Wat willen jullie? Stel dat we wél champagnevoetbal brengen, maar zonder resultaten, dan gaan jullie óók kritiisch zijn. Vraag maar eens aan de supporters wat zij willen. Ja, vandaag zijn de resultaten belangrijker dan het spel. Trouwens, de term 'champagnevoetbal' verwijst naar de jaren '60 en '70. Het voetbal is geëvolueerd. Raymond Goethals zei vroeger altijd: 'Als Anderlecht in de Belgische competitie thuis niet met 3-0 wint, heeft het slecht gespeeld.' Vandaag is de top van ons voetbal veel breder - AA Gent, Racing Genk, Charleroi, Zulte Waregem..."



Anderlecht is een beetje Club Brugge geworden.

Vanden Stock: "Wel ja. Snel, fysiek sterk spel is nu eenmaal de stijl van het moderne voetbal."



Maar met spelers als Hanni, Stanciu en Tielemans mogen we toch meer verwachten dan wat we nú veelal zien?

Vanden Stock: "'t Is soms toch niet slecht? Ik heb de indruk dat de pers een beetje te éénzijdig kijkt."



Nu u hier bent, meneer Verhaeghe, mogen we u als sterke man achter de Rode Duivels uw mening vragen over het recente geval-Nainggolan?

Verhaeghe: "Kijk, Roberto Martínez heeft intern altijd aangegeven dat hij tegen de zomer van 2017 zijn groep wilde vormen waarmee hij één jaar later naar het WK zou gaan. Het is bijna zover. 'k Zou zeggen: 'Vertrouw de bondscoach'. Een beetje zoals Anderlecht Weiler het vertrouwen gaf."



Maar vindt u het gedrag van Nainggolan - tussen twee interlands door positief blazen en tot 7u op stap gaan - kunnen?

Verhaeghe: "Ik heb het daar moeilijk mee - ik ben daarin eerlijk. Met de voetbalbond, net als bij Club Brugge, staan wij voor een cultuur van professionalisme op en naast het veld. In het moderne voetbal hoort een speler zich goed te verzorgen. Je kunt het enkel nog maken aan de top als je een gezonde atleet bent. Onze technisch directeur Chris Van Puyvelde geeft die boodschap ook door naar alle jeugdcategorieën. Ik ben zeker dat Martínez dat zal vertalen naar zijn groep toe."

Vanden Stock: "Ge moet Nainggolan af en toe eens afkoelen, hé. Ik vind zijn look verschrikkelijk. Ik heb veel moeite met zo'n... Mocht Nainggolan geen speler zijn met grote kwaliteiten, zouden we er niet eens over spreken, denk ik. Laat mij het zo stellen: als ik iemand zou hebben die even goed is, speelt 'm niet bij mij (lacht)."



