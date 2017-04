KV Oostende zkt. doelpunten, maar gelukkig is er nog Berrier

Door: Tomas Taecke

Musona krult voorbij Gigot, maar in de handen van Kalinic. © belga.

Zo vlot als KV Oostende scoorde in de reguliere competitie, zo moeilijk vindt het in de play-offs de weg naar het net. Gelukkig is er in nood nog Franck Berrier.

Vanavond ontbrak het vooral Canesin, Musona, Dimata en Marusic nog maar eens aan daadkracht. Een probleem dat de kustploeg in deze nacompetitie al een pak punten heeft gekost en straks mogelijk zal beslissen over Europees voetbal. Ter vergelijking: in de reguliere competitie scoorde Oostende 52 goals, goed voor 1,75 treffers per match. Enkel tegen STVV (3-0), Club Brugge (2-0) en Lokeren (0-0) lukte dat niet. In de play-offs blijft het voorlopig steken op één goal tegen Charleroi, Zulte Waregem en AA Gent, waar het telkens een pak kansen onbenut liet. Ook vanavond had de kustploeg altijd minstens een tweede keer moeten scoren, maar was het opnieuw in hetzelfde bedje ziek. Lees ook Buffalo's raken niet voorbij Oostende, Anderlecht is alweer de lachende derde

