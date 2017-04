Met dank aan Proto: keeper bewijst ex-club flinke dienst in de titelstrijd

Door: Tomas Taecke

Proto zweeft met één hand een vrije trap van Milicevic uit zijn kooi. © photo news.

Meer nog dan Franck Berrier was Silvio Proto dé man van de wedstrijd. Niet alleen hielp hij KV Oostende aan een punt, ook bewees hij zijn ex-ploeg Anderlecht een flinke dienst in de titelstrijd.

KV Oostende heeft dan wel Europees voetbal als hoofddoel vooropgesteld, daarnaast is het in deze play-offs net als Zulte Waregem en Charleroi ook gewoon scherprechter. Met puntengewin in Gent bijvoorbeeld kan het Anderlecht - en ook Club Brugge - dit weekend een dienst bewijzen. Silvio Proto, goed voor tien jaar Anderlecht, deed wat dat betreft graag zijn duit in het zakje voor de club waar hij nog steeds op handen gedragen wordt. Getuige daarvan zijn openingshalfuur in de Ghelamco Arena, waar de Henegouwer zowat alles uit zijn doel weerde.



Geen twee zonder drie

KVO kreeg voorbij dat openingshalfuur een handvol kansen, maar dat het tegen die tijd nog 0-0 stond, had het alleen maar aan Proto te danken. Daar waar het gelegenheidsduo Milic-Bossaerts meerdere steken liet vallen, was de doelman wél telkens op de afspraak. Zo liet Bossaerts zijn directe tegenstander Perbet op het kwartier helemaal vrij bij een flankvoorzet van Milicevic. De Fransman kon vrij inkoppen, Proto behoedde zijn team een eerste keer. Een paar minuten later was Milicevic zelf de belager, maar met een knappe zweefduik voorkwam Proto dat de vrijschop van de Bosniër in de bovenhoek vloog. Geen twee goeie reddingen zonder drie, en dus hield de KVO-doelman een derde keer in tien minuten tijd zijn netten schoon op de gevaarlijke kopbal van Mitrovic. De match kon na een sterk eerste halfuur van AA Gent al vroeg beslist zijn, maar Proto voorkwam dat eigenhandig.