Hamdi Harbaoui (Charleroi) vervolgd op basis van tv-beelden na zware ingreep op Dejaegere

18/04/17 - 20u03 Bron: Belga

Hamdi Harbaoui (rechts) hier in duel met Gent-verdediger Samuel Gigot © photo news.

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag dertien fases geanalyseerd naar aanleiding van de derde speeldag in de play-offs van de Jupiler Pro League (1A) en de vierde speeldag van de play-downs van de Proximus League (1B). Op basis van de tv-beelden beslist de commissie Hamdi Harbaoui (Sporting Charleroi) te laten vervolgen door het Bondsparket.

De Tunesische spits van de Zebra's kwam in de 74e minuut van de met 0-1 verloren thuismatch tegen AA Gent weg met een gele kaart. Harbaoui sprong onorthodox met beide voeten vooruit naar de bal en trapte daarbij op de voet van Brecht Dejaegere. Ref Nicolas Laforge bestrafte met geel, door de ingreep van de Reviewcommissie wordt die kaart geschrapt, maar krijgt de fase wel een disciplinair staartje. Harbaoui moet zich voor zijn drieste overtreding gaan verantwoorden voor de Geschillencommissie. Ook een fase van drie minuten later werd onder de loep genomen, maar daarvoor wordt de spits van de Carolo's niet vervolgd.



Rudy Camacho (Waasland-Beveren), die later in de partij tegen KV Mechelen rood pakte en daarvoor twee speeldagen geschorst is, Ibrahima Seck (Waasland-Beveren), Julian Michel (Waasland-Beveren), Zeljko Filipovic (KV Mechelen), Uros Spajic (RSC Anderlecht), Yassine El Ghanassy (KV Oostende), Simon Diedhiou (Excel Moeskroen), Eric Ocansey (KAS Eupen), Hannes Van der Bruggen (KV Kortrijk), Collins Fai (Standard) en Wouter Scheelen (Lommel United) gaan vrijuit.