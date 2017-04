Preud'homme ontsnapt aan schorsing en zit zondag gewoon op de bank voor clash in Anderlecht

Door: redactie

18/04/17 - 18u10 Bron: Belga

© photo news.

Michel Preud'homme mag zondag in de cruciale verplaatsing naar RSC Anderlecht plaatsnemen op de trainersbank van Club Brugge. De Geschillencommissie voor het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de trainer van blauw-zwart vandaag namelijk geen schorsing opgelegd. Het Bondsparket had eerder drie speeldagen schorsing gevraagd voor MPH.

In de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi (1-1) op speeldag twee van de play-offs sloegen bij Preud'homme de stoppen door toen de Zebra's bij een 1-0 stand een penalty kregen, na betwistbaar handspel van Ricardo van Rhijn. De Nederlander van Club Brugge werd in de rug geduwd, verloor naar eigen zeggen zijn evenwicht en raakte zo het leer met de hand. Scheidsrechter Luc Wouters moest na de gefloten strafschop zijn vierde official even bijstaan om de gemoederen op de Brugse bank te bedaren. Preud'homme maakte enkele wegwerpgebaren, ging in discussie met de wedstrijdleiding en gooide "in een vlaag van emotie" met zijn notitieschriftje. Scheidsrechter Luc Wouters stuurde MPH niet naar de tribunes, maar door de tussenkomst van de Reviewcommissie kreeg de fase een disciplinair staartje.



Volgens de Reviewcommissie was het "agressieve, negatieve gedrag" van Preud'homme "onaanvaardbaar". Bondsprocureur Chris Vandenbossche kon begrip opbrengen voor de emoties van de T1 van Club, maar vond dat de grenzen overschreden zijn. Het parket wilde MPH schorsen voor de belangrijke verplaatsing naar RSC Anderlecht (23/04) en de thuiswedstrijden tegen KV Oostende (26/04) en Zulte Waregem (01/05).



De Geschillencommissie raakte er na het horen van het uitgebreide pleidooi van Preud'homme en de getuigenis van scheidsrechter Wouters van overtuigd dat een schorsing niet op zijn plaats is. MPH ziet zo zijn wens in vervulling gaan. "Laat mij de komende zeven wedstrijden gewoon mijn werk doen, ik beloof net als tegen Zulte Waregem geen emoties te tonen. Ik wil voor één keer op de bank zitten in Anderlecht, want al te vaak was ik geschorst voor die verplaatsing", zei de Brugse T1.