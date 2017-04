Wie maakte volgens u het mooiste doelpunt van het weekend in de play-offs?

Door: redactie

video In samenwerking met VTM Stadion gaan we ook in de play-offs wekelijks op zoek naar de Gouden Goal. Op speeldag drie maakten Sofiane Hanni, Christian Brüls en Ruslan Malinovskyi furore met heerlijke doelpunten. Herbekijk de drie prachtgoals van de voorbije speeldag in onderstaande video.

Dit zijn de drie genomineerden:

1. Sofiane Hanni, de 0-1 in KV Oostende-RSC Anderlecht

Een 'Messiaanse' dribbel, de naar links verbannen aanvoerder van Anderlecht veegde gisteren kort na rust de verzamelde verdediging van Oostende op een hoopje en plaatste de bal na zijn weergaloze solo ook nog eens lucide in de verste hoek voorbij Silvio Proto. Een klassegoal die paars-wit drie belangrijke punten opleverde in de titelstrijd.



2. Christian Brüls, de 2-2 in KAS Eupen-Sporting Lokeren

Een spektakelpot daar aan de Kehrweg met maar liefst zes goals. Maar de allermooiste? Die kwam toch van de voetjes van de fijnbesnaarde aanvallende middenvelder Christian Brüls. De ex-speler van Gent en Standard knalde het leer vanop afstand met veel overtuiging los in de bovenhoek. Een juweeltje! Al leverde die uiteindelijk 'maar' een punt op.



3. Ruslan Malinovskyi, de 0-1 in KV Kortrijk-RC Genk

Dat er bij Genk mannen met goeie voetjes rondlopen op het middenveld wisten we al en een van hen is de Oekraïner Ruslan Malinovskyi. De huurling van Shakhtar Donetsk haalt weer een erg hoog niveau na een zware knieblessure en imponeerde gisteren op Kortrijk met een magistrale vrije trap. De eerste van drie Genkse goals in West-Vlaanderen.