Gouden Schoen is terug: "Natuurlijk geloof ik nog in titel, we spelen nog 7 finales"

17/04/17 - 21u10

Bij Club Brugge waren alle ogen vandaag gericht op José Izquierdo. De 24-jarige flankaanvaller maakte in Waregem zijn langverwachte rentree na een spierscheur in de adductoren. 'Joske' beleefde echter net als zijn ploegmaats een lastige namiddag en was niet in staat om al meteen het verschil te maken. Wat niet wegneemt dat de Gouden Schoen blij is met zijn comeback. En hij gelooft bovendien nog in de titel.

Het oogde bij momenten nog wat onhandig en onbehouwen, de flitsende en beslissende Izquierdo die we al zo vaak aan het werk zagen de voorbije seizoen kregen we aan de Gaverbeek nog niet te zien. Niet geheel vreemd want na zijn vorige blessures had de goedlachse Zuid-Amerikaan ook een paar wedstrijden om de motor weer aan de praat te krijgen. "Ik ben blij om terug te zijn, maar uiteraard was het niet altijd makkelijk vandaag. Ik miste het juist ritme nog een beetje. Het was ook terug wat aanpassen aan de afstanden en het tempo. Het voelde gewoon anders, maar natuurlijk ben ik gelukkig dat ik weer op het veld kan staan."



Uitdaging

Izquierdo mag dan wel terug zijn, de kloof met Anderlecht bedraagt intussen wel al zes punten. En dat is veel, maar 'Joske' panikeert niet. "Het komt erop aan van met de juiste mentaliteit te tonen in de komende matchen. Iedereen heeft zijn zo mening over ons vormpeil, maar alles wordt intern grondig besproken en geanalyseerd. Het klopt natuurlijk dat we nog niet hebben kunnen winnen, maar we doen er alles aan om terug onze beste vorm te pakken te krijgen. De titel? Natuurlijk geloof ik er nog in! Het is niet omdat het nu even wat moeilijker gaat, dat we de kopjes moeten laten hangen. We spelen vanaf nu nog zeven finales en alles is nog mogelijk. Er wacht ons natuurlijk wel een uitdaging, maar het zal volledig van onszelf afhangen of we opnieuw kampioen spelen of niet."



No pressure

Voor een 15de titel zal er wel een Izquierdo in topvorm nodig zijn, de spotlights staan meer dan ooit gericht op de explosieve winger van blauw-zwart: "Extra druk voel ik niet. Als ploeg vormen we in eerste instantie een geheel. Ieder van ons heeft zijn eigen kwaliteiten. Het is nu in de komende weken zaak van aan hetzelfde zeel te blijven trekken. Als we dat doen dan komt het wel goed."