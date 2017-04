Hein wint met AA Gent voor het eerst in Charleroi en komt zo naast rivaal Club

Door: Glenn Bogaert

"Voor ons zou het een halve stunt zijn om hier in Charleroi te winnen", zo klonk het voor de match bij Hein Vanhaezebrouck. Wel voila, de halve stunt is een feit. De Buffalo's uit Gent hebben onder een prachtig lentezonnetje drie gouden punten gepakt op een sfeervol Mambourg. Met dank aan Yuya Kubo, de o zo belangrijke Japanse 'Sushi-Bomber'. Die zorgde halfweg de eerste helft voor het enige doelpunt van een poverep pot, al ging de defensie van Charleroi niet bepaald vrijuit. Clinton Mata verdedigde erg slap en Nicolas Penneteau liet zich ringeloren in zijn korte hoek. Het zal Gent worst wezen, de drie punten zijn binnen en de Buffalo's staan helemaal naast Club Brugge op plek 2.

Goed begonnen, is half gewonnen, zeggen ze al eens. Dat gold vandaag dan toch niet voor de mannen van Felice Mazzu. De bewierookte coach van Charleroi zag zijn ploeg tegen AA Gent uitstekend starten met al na 20 seconden een eerste kans(je) voor Fall. De pijlsnelle Senegalees kwam net te laat om een attente Kalinic onder vuur te nemen. Meteen opwinding, veelbelovend. Maar wat daarna volgde was bijzonder bedroevend. AA Gent had wel al vroeg een penalty moeten krijgen na een overduidelijke handsbal van verdediger Dessoleil op een hoekschop.



Killer Kubo slaat toe

Ref Laforge wilde er niet van weten en ging in de eerst helft ook nog een tweede keer de mist in. Wéér op een corner struikelde Penneteau over de voeten van een ploegmaat, de scheids zag er een overtreding van AA Gent in. Nou moe! De bezoekers kreeg echter toch loon naar werken want halfweg de eerste helft kon de kwieke Japanner Kubo makkelijk Clinton Mata én Penneteau aftroeven. De doelman van Charleroi liet zich véél te makkelijk vloeren in zijn korte hoek. Niet voor het eerst, remember de goal van Jelle Vossen in Club Brugge-Charleroi in de reguliere competitie. 0-1 was meteen ook de ruststand.



Hein lacht eindelijk in Charleroi

Na rust kregen we amper beterschap, ook al hadden beide coaches met Tainmont, de man van het duwtje aan Van Rhijn vorige week, en 'Brechtje' Dejaegere twee verse krachten tussen de lijnen gebracht. De thuisploeg probeerde wel, maar was o zo onmondig. Niet alleen in de zone van de waarheid, ook voetballend was het erg pover bij de Zebra's. Dan maar op goedkope wijze een penalty versieren dacht Fall, ref Laforge liet zich niet vangen. Een stevige loeier van Benavente verbrandde bijna de vingertoppen van Kalinic, maar het was een zeldzame stroomstoot. Aan de overkant loerde Gent op de beslissende 0-2 en die kreeg het tot twe keer toe bijna in cadeauverpakking van een klungelende Penneteau. Uiteindelijk was de beste kans op de gelijkmaker nog voor invaller Harbaoui. De Tunesische spits, die al rood had kunnen krijgen na twee vuile fouten, botste evenwel op een coole Kalinic. 0-1, de eerste Gentse zege in Charleroi onder 'HVH' is een feit.