MPH met boodschap voor zijn spelers: "Stop met dromen, doe het op het veld"

Door: Glenn Bogaert, Mathieu Goedefroy

17/04/17 - 17u03

© Mathieu Goedefroy.

video 2 op 9 voor Club Brugge in play-off 1, van een valse start gesproken. Club Brugge ziet grote titelconcurrent en rivaal Anderlecht week na week verder uitlopen en dat is een bittere pil om slikken voor Michel Preud'homme. De trainer van blauw-zwart, die dinsdag voor de Geschillencommissie moet verschijnen, was opvallend kalm na het gelijkspel aan de Gaverbeek. Hij juichte ook niet bij de doelpunten van Vanaken en Wesley die Club alsnog een punt opleverden. 'MPH' had wél een duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Het is makkelijk om te dromen over je toekomst, maar je moet het ook doen op het veld."

Van de drie penalty's die we hebben moeten slikken, zijn er twee onterecht. Mag ik dat nog zeggen zonder een schorsing op te lopen? Michel Preud'homme © belga.

Kan je als trainer, gezien het verloop van de wedstrijd in Waregem, tevreden zijn na zo'n felbevochten gelijkspel? Het woord is aan Michel Preud'homme: "Over de reactie ben ik tevreden, maar absoluut niet over het begin van onze match. We kwamen overal te laat, dat krijg je als je niet scherp genoeg bent. Als je weet hoe belangrijk deze match is, moet je veel scherper starten. Dat het blijft gebeuren, wil zeggen dat het in het DNA van sommige spelers zit. Wij proberen dat te veranderen, maar we hebben spelers die moeilijk op gang komen. Dat hebben we vandaag nog maar eens gezien. Wij doen er alles aan om dat aan te pakken. Er zijn trouwens matchen die we wél goed begonnen, maar vandaag was het weer van dat."



Club scoorde twee keer, maar voetbalde opvallend weinig kansen bij elkaar. Ook dat was tegen Charleroi al een euvel: "Het is ook niet simpel tegen Zulte Waregem. Je wilt de match graag winnen, maar vooral ook vermijden dat je op de counter die derde goal incasseert. Je wilt een bepaald evenwicht behouden en hoopt dan op de kwaliteit van de spelers om het verschil te maken. Ik denk aan die voorzet met de volley van Jelle Vossen. Jelle kan de bal in zo'n omstandigheden in de hoek plaatsen. Er was ook nog de kopbal van Lior Refaelov in het slot. We hebben geprobeerd met de mogelijkheden die we hebben."



José Izquierdo en Anthony Limbombe kregen na blessureleed een basisplaats, hoe analyseerde 'MPH' hun match? "Ze hadden het moeilijk in het begin, maar dat viel te verwachten. Anthony had al gespeeld dus voor hem was het iets makkelijker dan voor Izquierdo. José is moeilijk in de match gekomen. Dat ik zo kalm bleef na de goals? Welke doelpunten bedoel je? Ah die van ons. Het is goed dat je op gelijke hoogte komt na een 2-0 achterstand en ik was intern blij. Je kunt echter niet zeggen dat je wint hé. Als we hadden gewonnen dan was ik blij geweest."