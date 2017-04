Potjes koken over bij Club: woedende Izquierdo in de clinch met Vormer

Door: Glenn Bogaert

17/04/17 - 16u20

© Photonews.

© photo news.

Club Brugge is alweer een ontgoocheling rijker door een 2-2 gelijkspel op het veld van Zulte Waregem. Blauw-zwart knokte wel moedig terug na een 2-0 achterstand, maar kwam finaal niet verder dan een puntje. En dat is goed nieuws voor Anderlecht dat nu al zes punten voorsprong heeft. De uittredende landskampioen zou voor minder gefrustreerd geraken en die frustratie was ook duidelijk te zien op het veld.



Nadat Club nog voor het kwartier een onterechte penalty (wegens buitenspel van Coopman) moest incasseren, kookten de potjes over bij José Izquierdo en Ruud Vormer. De Colombiaanse winger, terug uit blessure, kreeg het verwijt dat hij de bal niet had weggetrapt en reageerde als door een wesp gestoken. Enkele ploegmaats moesten de Gouden Schoen kalmeren. Na veel vijven en zessen kon de elfmeter toch omgezet worden, 1-0 via Mbaye Leye.



Na afloop kwam Vormer, voor de gelegenheid opnieuw rechtsback, nog even kort terug op het opstootje met 'Joske': "Wat er gebeurd is, houd ik in de kleedkamer, dat hoeven jullie van de pers allemaal niet te weten. Dat is iets tussen José en mij, dat is nu alweer goed hoor. Het is al uitgepraat."