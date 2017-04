Club kan ook aan de Gaverbeek niet winnen, titel verder weg dan ooit

© photo news.

Club Brugge kan maar niet winnen in play-off 1. Aan de Gaverbeek kon blauw-zwart een dramatische eerste dertig minuten maar half goedmaken (2-2). Zondag kan Anderlecht Club uitgeteld tegen het canvas meppen.

Het was van moeten voor Club, vandaag. Michel Preud'homme kon aan de Gaverbeek gelukkig wel weer rekenen op de diensten van Izquierdo en Limbombe. De twee vleugelaanvallers moesten voor meer creativiteit zorgen bij blauw-zwart, dat in de eerste wedstrijden van play-off 1 veel te steriel voetbalde. En toch begonnen de Bruggelingen weer ontstellend zwak aan de wedstrijd. Zulte Waregem was een pak sterker en werd geholpen door de ref. Die legde de bal op de stip na een overtreding van Simons op Coopman, die buitenspel stond. Leye trok er zich niets van aan en stuurde Butelle de verkeerde kant uit. Een kwartier later was het weer raak. Een bal van Dalsgaard ging nipt over de lijn, oordeelde het scheidsrechterskwintet. 2-0 en Club serieus in de problemen. Met de aansluitingstreffer van Vanaken groeide het vertrouwen bij blauw-zwart, al was de titel ver weg tijdens de rust.



De tweede helft kon niet beter beginnen voor Club. Steppe had de nodige moeite met een kopbal van Claudemir en in de herneming duwde Wesley zijn derde van PO1 tegen de touwen. Alles te herdoen aan de Gaverbeek. Preud'homme gooide al zijn troeven op tafel en ging na de wissel van Vossen voor Simons voorin zelfs met vier spelen. Tevergeefs. De Bruggelingen bleven steken op 2-2 en volgen nu al op zes punten van Anderlecht. Zondag staat de kraker in het Astridpark op het programma.



