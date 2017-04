Weiler neemt het op voor matchwinnaar Hanni: "Er wordt snel gefloten in het voetbal"

Door: redactie

Anderlecht ligt op titelkoers. Paars-wit won ook vandaag op bezoek bij KV Oostende en de Brusselaars hebben voorlopig zeven punten voor op eerste achtervolger Club Brugge. Sofiane Hanni, na de match tegen Zulte Waregem nog op de korrel genomen, maakte een knappe goal en Anderlecht-trainer René Weiler nam het ook op voor zijn spelmaker.

"Dit zijn drie levensbelangrijke punten", stak Weiler van wal voor de microfoon van 'Play Sports'. "We begonnen goed en waren zeker in het begin van de wedstrijd de betere ploeg. Maar voor de rust krijgen we dan een onterechte penalty tegen, terwijl we er twee minuten eerder zelf één hadden kunnen krijgen. Gelukkig kon Boeckx zijn netten schoon houden, dat was een belangrijk moment."



"We beginnen dan aan de tweede helft met de schitterende goal van Hanni, al kreeg Oostende ook nog enkele goede kansen op de 1-1. Maar gelukkig konden we standhouden. Op het einde kregen we ook kansen om de wedsrijd helemaal te beslissen, maar die lieten we liggen. Daarom was het in het slot nog even bibberen, al denk ik toch dat we deze zege verdienen."



"Te weinig geduld in het voetbal"

"Voor goals als die van Hanni gaan mensen naar het stadion. Dat hij tegen Zulte Waregem nog werd uitgefloten? Ik wil daar enkel op zeggen dat er in het voetbal te weinig geduld wordt uitgeoefend. Hanni is er altijd vol voor blijven gaan en vandaag wordt bij daar ook voor beloond met een schitterende goal. Dat zal hem goed doen, ik ben blij voor Sofiane."