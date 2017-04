Vanderhaeghe: "We waren veel te braaf, daar zit het verschil vandaag"

Yves Vanderhaeghe. © belga.

KV Oostende wacht nog steeds op zijn eerste zege in play-off 1. Vandaag stuitte de kustploeg op een efficiënt Anderlecht, dat dankzij een klasseflits van Hanni met 0-1 ging winnen. "Ik heb te weinig smeerlappen in mijn ploeg", liet Yves Vanderhaeghe na afloop optekenen.

Vlak voor het interview met Play Sports kreeg Yves Vanderhaeghe complimenten van concullega René Weiler. "Daar hebben we weinig aan. We willen punten pakken. Dat is vandaag niet gelukt door een klasseflits van Hanni, die zes keer mag dribbelen. Daar waren we véél te braaf en dat is het verschil vandaag. Als ik zie hoe Dimata twee keer in de grond werd gestopt door Spajic en Kara. Dan speel je om kampioen te worden."



"In de eerste helft had Anderlecht al rood verdiend. Wij krijgen een onterechte strafschop, die we dan ook nog missen. Misschien zijn we dan te eerlijk. Er is wel ervaring in mijn ploeg, maar er zitten te weinig smeerlappen tussen. Ik probeer dat over te brengen."



"Ik heb heel veel elleboogstoten gezien. De hele wedstrijd staat er een camera op mij gericht, misschien zouden ze die beter op het veld richten. Er zijn fases geweest waarop ze bij Anderlecht echt de man speelden", besloot een teleurgestelde Vanderhaeghe.