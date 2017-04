Dimata niet blij met rol Kara en Spajic: "Als je ze geen kaarten geeft, blijven ze uitdelen"

Door: redactie

16/04/17 - 20u25

Dimata in duel met Kara. © belga.

Landry Dimata speelde niet zijn meest gelukkige wedstrijd in het shirt van KV Oostende. De 19-jarige spits miste een strafschop in de eerste helft, verloor met het kleinste verschil tegen Anderlecht en hij moest ook de hele wedstrijd incasseren. En vooral dat laatste zinde de aanvaller niet.

"Ik ben niet van plan om veel te zeggen over de wedstrijdleiding, maar de fouten van Anderlecht hadden misschien strenger en sneller bestraft mogen worden", aldus Dimata voor de microfoon van 'Play Sports'. "Spajic en Kara maken telkens een fout, maar ze krijgen er geen kaart voor. En als je ze niet bestraft, dan is het normaal dat ze dat ook de hele wedstrijd blijven doen."



"Het was een frustrerende match voor ons, dat is duidelijk. Zeker omdat het misschien wel onze beste wedstrijd in de play-offs was. Vooral in de eerste helft speelden we goed, maar we vergeten gewoon toe te slaan op het juiste moment. Natuurlijk is het jammer dat ik die strafschop mis op slag van rust, maar ik heb geprobeerd om daar niet te veel aan te denken. En ik denk ook wel dat ik goed gereageerd heb in de tweede helft."