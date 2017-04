Flink gewijzigd RC Genk heeft geen kind aan KV Kortrijk en behoudt perfect rapport (0-3)

Manu Henry

16/04/17 - 21u48

© belga.

Negen punten uit drie wedstrijden en geen enkel tegendoelpunt; het rapport van RC Genk in play-off 2 oogt perfect. Met een veredeld B-elftal graaiden de Limburgers vanavond simpel de drie punten mee in het Guldensporenstadion tegen KV Kortrijk: 0-3.

Genk-coach Stuivenberg posteerde, met het oog op de return tegen Celta de Vigo in de kwartfinales van de Europa League, niet zijn type-elftal aan de aftrap. Zo startte onder meer Alejandro Pozuelo vanop de bank. Maar ook zonder de creatieve impulsen van de Spaanse middenvelder creëerde Racing Genk enkele goede mogelijkheden in het eerste bedrijf. Gelegenheidsaanvaller José Naranjo faalde echter in de afwerking. Iets voorbij het halfuur trakteerde Ruslan Malinovksyi de bezoekende fans op een vleugje magie. In zijn gekende stijl schilderde de Oekraïner een vrijschop enig mooi over het muurtje in doel: 0-1. KV Kortrijk reageerde vrijwel meteen. Rolland zag zijn plaatsbal maar nipt naast de kooi van Ryan vliegen. Voor het overige hadden de 'Kerels' maar weinig in de pap te brokken.



Nooit in de problemen

Een volwassen RC Genk had na de pauze de zaakjes goed onder controle en KV Kortrijk kon nauwelijks voor dreiging zorgen in de zone van de waarheid. Halverwege de tweede periode knikte Colley aan de tweede paal een hoekschop van Malinovskyi tegen de touwen: 0-2. Een kwartier voor affluiten dan toch eens KV Kortijk op offensief vlak. De gemeten voorzet was van Saadi, de kopslag van invaller Chevalier was een prooi voor Ryan. Aan de overzijde was het een minuutje later wél raak. Kumordzi knikte, ook al op hoekschop, de 0-3 onhoudbaar voorbij Kaminski. In de stand in groep B heeft de klas van Stuivenberg nu al vier punten meer dan eerste achtervolger Eupen. Kortrijk vinden we terug op plek drie met vier punten uit drie matchen.



