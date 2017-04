Club Brugge kan tegen Zulte Waregem opnieuw rekenen op drie sterkhouders

XC

Club Brugge kan morgennamiddag (14u30) voor de competitiewedstrijd in en tegen Zulte Waregem op de derde speeldag in play-off 1 opnieuw rekenen op Jelle Vossen, Gouden Schoen José Izquierdo en Lior Refaelov, zo maakte Club Brugge vandaag bekend.

Izquierdo was al sinds vorige maand out met een spierscheur in de adductoren en speelde dit seizoen dus nog niet in de play-offs. Jelle Vossen is dan weer hersteld van de gekneusde heup die hij in de wedstrijd tegen AA Gent opliep. Lior Refaelov is op zijn beurt verlost van zijn spierblessure in de adductoren, waardoor Club-coach Michel Preud'homme kan rekenen op een bijna fitte selectie. Enkel Abdoulay Diaby zit nog in de ziekenboeg, achterin is Benoît Poulain er wegens een schorsing niet bij.



Na de magere één op zes in de start van play-off 1 kan Club zich op Paasmaandag geen puntenverlies meer veroorloven aan de Gaverbeek. Met 31 punten kon Club de tweede plaats nog vasthouden, maar de West-Vlamingen zagen wel de kloof met leider Anderlecht groeien tot vier punten en bovendien voelen ze ook de hete adem van nummer drie AA Gent (29 punten) in de nek.