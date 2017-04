Boeckx stopt onterechte strafschop Dimata, waarna Hanni met klasseflits voor beslissing zorgt aan zee

© belga.

Aan zee scoort Anderlecht alleen maar wereldgoals. Eén flits van Hanni volstond voor de krappe, maar o zo belangrijke 0-1 zege bij KV Oostende. Club Brugge en AA Gent kunnen zich geen misstap meer veroorloven.

Een pak wijzigingen bij Anderlecht, waar René Weiler jongens als Nuytinck, Acheampong en Stanciu op de bank hield. Teodorcyzk mocht wel opdraven in de basis. Yves Vanderhaeghe moest het bij KV Oostende stellen zonder smaakmaker Musona. De Zimbabwaan haakte geblesseerd af, terwijl ook Godeau niet fit genoeg was om te starten.



Echt sprankelen deed de eerste helft niet. Een blunder van Kara werd niet afgestraft, terwijl Spajic aan een rode kaart ontsnapte. Proto moest zich dan weer strekken op een kanonschot van Trebel. Het venijn zat echter in de staart van het eerste bedrijf. Eerste spatte een buffelstoot van Kara uiteen op de lat, waarna niet veel later aan de overkant de bal op de stip ging. Scheidsrechter Lambrechts had hands gezien van Spajic en was onverbiddelijk. Onterecht, zo wees de herhaling uit. Boeckx zorgde dan maar zelf door gerechtigheid door de zwak getrapte elfmeter van Dimata te stoppen.



Anderlecht kwam gretig uit de kleedkamer en zag dat enthousiasme al snel beloond dankzij Hanni. De kapitein van paars-wit zette maar liefst vijf man van KV Oostende in de wind, om daarna de 0-1 via de binnenkant van de paal op het bord te zetten. Aan zee lijkt Anderlecht alleen maar wereldgoals te scoren. Het levert paars-wit wel zeven op negen op, met twee zeges buitenshuis. Cijfers van een kampioen.



