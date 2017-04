"Pff ik ken dat: als ik scoor dan winnen we nooit. Niet meer scoren vanaf nu? Ja dat is misschien beter"

Door: Glenn Bogaert

video Spektakel gisteravond in play-off 2 met in twee matchen alleen al 14 doelpunten. Roeselare en Moeskroen maakten er een doelpuntenkermis van (3-5), maar ook Eupen en Lokeren zorgde aan de Kehrweg voor een aangenaam spektakelstuk. En vooral het doelpunt van Christian Brüls mocht er wezen. De 28-jarige aanvallende middenvelder, terug aan de slag bij Eupen na tal van omzwervingen, zorgde op magistrale wijze voor de 2-2. Maar na afloop baalde 'Kuifje' toch als een stekker.

Reden? Zijn KAS Eupen liet na de 3-2 van topschutter Henry Onyekuru tal van kansen liggen om Lokeren helemaal af te maken. En vooral de maker van het derde doelpunt liet het serieus afweten. En dan krijg je al eens het deksel op de neus, tot overmaat van ramp dan ook nog eens in blessuretijd. 3-3, hoe is het mogelijk. "Als je in de 92ste minuut de 3-3 binnenkrijgt dan weet je dat het anders had moeten aflopen dan het nu afgelopen is. We hebben het zeker aan onszelf te wijten, we hadden deze wedstrijd op het einde met 7-2 ofzo kunnen winnen, maar je weet hoe voetbal is hé als je jouw kansen niet afmaakt. In de laatste minuut krijg je hoge ballen, er valt eentje goed en dan krijg je een mooie tegengoal. Mijn doelpunt? Ach ik ken dat, als ik scoor dan winnen we nooit. Niet meer scoren vanaf nu? Ja dat is misschien beter", lachte Brüls een beetje groen. De dribbelvaardige en vinnige ex-speler van Westerlo, AA Gent en Standard lijkt op persoonlijk vlak in ieder geval weer boven water.