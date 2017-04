Spektakel van jewelste in groep B: 14 goals in twee wedstrijden

Manu Henry

15/04/17 - 21u50

Met twee goals was Trezeguet vanavond van goudwaarde voor Moeskroen © belga.

Play-off 2 niet boeiend? Het tegendeel werd vanavond écht wel bewezen. Roeselare en Moeskroen maakten er op Schiervelde immers een waar spektakelstuk van (3-5). Ook in Eupen kreeg het publiek waar voor zijn geld. 'De Panda's' deelden uiteindelijk de buit met Sporting Lokeren (3-3).

In groep B keken Roeselare en Moeskroen mekaar op Schiervelde in de ogen. Beide teams boekten nog geen driepunter tot dusver en waren gebrand op een goed resultaat. Het waren de bezoekers die met een 0-2 bonus mochten gaan rusten na goals van Diedhiou en Trezeguet. Maar dan moest de tweede periode nog komen en dat werd een écht doelpuntencarnaval. Roeselare veerde helemaal recht en scoorde in negen knotsgekke minuten drie keer na een own goal van Gulan, een rake knal van Cornet en een intikker van Lépicier. Zo stond er nog voor het uur een 3-2 stand op het bord. En het spektakel ging gewoon voort. Trezeguet, met zijn tweede, en Matulevicius draaiden de rollen in respectievelijk minuut 67 en 68 weer helemaal om: 3-4. Tien minuten voor affluiten lag de onwaarschijnlijke 3-5 eindstand vast nadat ook Zolotic nog zijn eigen doelman verschalkte.

Ook aan de Kehrweg doelpuntenfestival

Nog in groep B kregen ook de fans aan de Kehrweg in Eupen waar voor hun geld. Eupen en Lokeren maakten er in het eerste bedrijf een echt doelpuntenfestival van. Zo stond er na 45 minuten al een 3-2 score op het bord in het voordeel van de Eupense 'Panda's'. Luis Garcia (15'), Christian Brüls (40') en Henry Onyekuru (42') tekenden voor de goals aan de kant van de thuisploeg, aan de overzijde lieten ook Tom De Sutter (17') en Bob Straetman (22') de netten trillen. Na de pauze versierden beide ploegen nog tal van kansen, maar het was Lokeren dat in blessuretijd alsnog een punt uit de brand sleepte. Invaller Miric knikte de 3-3 eindstand van dichtbij tegen de touwen.







Racing Genk blijft met zes punten aan de leiding in groep B. De Limburgers trekken zondagavond (20u00) nog naar Kortrijk, dat derde staat met vier punten. Nummer twee Eupen heeft vijf punten. Onderaan veroverde Moeskroen door de zege zijn eerste (drie) punten, Lokeren (2) en Roeselare (1) bengelen achteraan de rij.