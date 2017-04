Mechelen in spoor van Union na 1-2 winst bij kneusje Waasland-Beveren

Door: redactie

15/04/17 - 19u55

© belga.

Waasland-Beveren blijft ook na de derde speeldag in PO2 achter met nul punten. Deze keer gingen de Oost-Vlamingen onderuit tegen KV Mechelen: 1-2. Cools maakte vlak voor de pauze de openingstreffer van Vitas ongedaan, maar in de tweede helft scoorde Jaadi het winnende doelpunt. KV Mechelen staat voorlopig tweede, op 1 puntje van leider Union.

Lees het verslag van onze man op de Freethiel in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken lang voor slechts 1 euro.



Waasland-Beveren ging tegen KV Mechelen op zoek naar zijn eerste punten in PO2, maar de match kon niet slechter beginnen voor de Oost-Vlamingen. Na een duw van Caufriez aan het adres van Leal kreeg KV Mechelen een penalty. Vitas trapte de elfmeter feilloos binnen. Waasland-Beveren kon pas in de slotfase van de eerste helft een vuist maken. Met een knappe volley in de winkelhaak zorgde Cools voor de gelijkmaker. De thuisploeg vatte de tweede helft op dezelfde enthousiaste manier aan, maar na de 1-2 van invaller Jaadi gingen de kopjes naar beneden. In de slotfase pakte Camacho een rode kaart na een drieste tackle met twee voeten vooruit.