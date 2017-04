Gerkens met twee treffers opnieuw held van Stayen (1-2)

Door: Maarten Vanbergen

15/04/17 - 22u22

Mechelen won eerder op de avond al van Waasland-Beveren

© belga.

STVV heeft lang moeten achtervolgen tegen Lierse, maar kon toch zegevieren met een 2-1 overwinning. De Kanaries kwamen 0-1 achter dankzij een doelpunt van Tahiri. Nadien zette STVV hoog druk en kon Gerkens tot tweemaal toe scoren in het slot. Waasland-Beveren blijft ook na de derde speeldag in PO2 achter met nul punten. Deze keer gingen de Oost-Vlamingen onderuit tegen KV Mechelen: 1-2. Cools maakte vlak voor de pauze de openingstreffer van Vitas ongedaan, maar in de tweede helft scoorde Jaadi het winnende doelpunt. KV Mechelen staat voorlopig tweede, op 1 puntje van leiders Union en STVV.

STVV startte snedig maar stond na een kwartier achteraan plots te slapen. Een prima steekbal zette Tahiri alleen voor doel en die lobte Bruzzese knap. Nadien voerde de thuisploeg de druk hoog op, maar scoren kon het niet.



Op het half uur was Abrahams dicht bij de gelijkmaker, maar zijn poging door de benen van Vanhamel strandde op de paal.

In de tweede helft was er maar druk in een richting, maar Vanhamel bleef foutloos  tot een kwartier voor tijd.



Gerkens, de man die tegenwoordig altijd op de juiste plaats staad, knikte een voorzet van Ceballos knap binnen.

Vijf minuten later was het opnieuw raak voor de middenvelder. Een voorzet van Wolke Janssens landde in zijn voeten. Vanhamel maakte geen kans op zijn plaatsbal.



