"Tot een zekere leeftijd zag ik het wel zitten om priester te worden. Tot ik vernam dat je geen seks voor het huwelijk mocht hebben"

15/04/17 - 12u00

© Florian Van Eenoo photonews.

In de linkerhoek: Silvio Proto, 33 jaar, doelman van KV Oostende. In de rechterhoek: Frank Boeckx, 30 jaar, doelman van Anderlecht. Vorig seizoen concurrenten binnen dezelfde ploeg. Zondag staan ze tegenover elkaar. Als voorbereiding waagden de twee zich aan een partijtje schijnboksen. Twaalf ronden, twaalf dilemma's. Let's get ready to rumble.

Ronde 1 Proto of Boeckx? Boeckx : "Al-tijd Proto. Proto : (lacht) Boeckx : "Ik heb geen énkele titel gewonnen. Hoeveel staan er niet op jouw palmares?" Proto : "Ik zag die vraag liggen en ik dacht... Ik kan moeilijk 'Proto' zeggen, toch?" Boeckx : "Onze carrières vallen gewoon niet te vergelijken, Silvio. Ik heb daar vrede mee." Proto : "Jij hebt nog genoeg tijd om prijzen te winnen. Nu ben je eerste doelman in een grote club, bij een ploeg die goed draait en normaal gezien gewoon kampioen wordt. (tot ons) Weet je wat ik apprecieer aan Frank? Hij is altijd 'cool'. Hij houdt ervan om te léven, snap je? Ik heb dat ook." Boeckx : "Silvio's grootste sterkte is dat hij een winnaar is. Op dat vlak heb ik misschien wel het meeste van hem geleerd. Die grinta, zelfs op training. En ook naast het veld. Bij het biljarten in het spelershome, bijvoorbeeld." Proto : "Speel je nog met Oli (Deschacht, red.)? Ik zou geld geven om dat nog eens te zien. (schatert) Breekt hij nog vaak zijn keu?" Boeckx : "Het is al gebeurd, ja. Altijd kwaad, hé, bij het kleinste spel dat hij verliest. Vandaar misschien dat hij de regels elke week verandert - meestal in zijn voordeel."

Ronde 12 Gelovig of bijgelovig?

Boeckx: (port Proto aan) "Heb je twee uur?"

Proto: (schatert) "Ja, ik geef toe: ik ben enorm bijgelovig. Geen idee waarom."

Boeckx: "Ik ook. Omdat ik door bepaalde rituelen uit te voeren gemakkelijker in de zone kan komen. Maar ik overdrijf niet. Den déze zijn rituelen, daar lacht de hele kleedkamer mee."

Proto: "Mijn vrouw is psychologe: ze verklaart me gek. En zeggen dat ik niet eens de meest bijgelovige voetballer ben die ik in mijn carrière heb gezien. Lucas Biglia was de strafste. Als die te horen kreeg dat zijn schoonbroer naar de wedstrijd zou komen, draaide hij door: dan stond het al vast dat we zouden verliezen."

Boeckx: "Mijn T-shirt van Frank the Tank blijf ik aandoen. Mijn eerste exemplaar is helaas gestolen - op Antwerp durven al eens zaken te verdwijnen. Gelukkig hebben mijn kameraden me als kerstcadeau een nieuw shirt gegeven."

Proto: "Ik geloof wel in God. Al zijn er zaken waar ik me enorm aan stoor bij de Christelijke Kerk. Dat je geen voorbehoedsmiddelen mag gebruiken of priesters geen vrouw mogen hebben, da's toch absurd?"

Boeckx: "Tot een zekere leeftijd zag ik het wel zitten om priester te worden. Tot ik vernam dat je geen seks voor het huwelijk mocht hebben. (droog) Toen wist ik: niks voor mij."

"Ik geloof vooral in karma. Als je goed bent voor anderen, zal je zelf goed behandeld worden. Respect hebben, dat is de absolute basis voor mij. Net daarom zijn religies niet altijd even logisch. Ze eisen respect maar geven het zelf niet terug."

Proto: "Goed doen voor anderen is ook een leidraad voor mij. Ik heb nog nooit iets gestolen, bijvoorbeeld."

Boeckx: "Ik ook niet. Integendeel: als ik in de winkel te veel wisselgeld terugkrijg, geef ik het teveel altijd terug. Ik wil niet dat anderen slechter af zijn door mijn gedrag."



