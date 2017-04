Zes toprefs willen semiprof worden, Laforge haakt af

Door: redactie

15/04/17 - 08u56

Bart Vertenten is één van de zes scheidsrechters. © photo news.

Van de zeven internationale scheidsrechters die de KBVB rijk is, hebben er zes ingeschreven om semiprof te worden. De deadline voor die inschrijving lag gisteren, volgende week woensdag wordt beslist wie effectief in het nieuwe statuut mag stappen.



Dat zes van de zeven internationals zich kanidaat stelden, is opmerkelijk. Sommigen hebben een rijkgevuld beroepsleven, wat het niet evident maakt om zich anderhalve dag per week beschikbaar te maken als semiprof. Dat is onder meer het geval voor Bart Vertenten, die als radioloog werkt in Brussel. Toch schreef Vertenten zich, net als Alexandre Boucaut, Sébastien Delferière, Jonathan Lardot, Erik Lambrechts en Lawrence Visser, in voor het semiprofstatuut. Voor sommigen gingen daar flinke onderhandelingen met hun werkgever aan vooraf.



Van de internationale refs is Nicolas Laforge de enige die geen kandidatuur indiende. Laforge werkt als industrieel ingenieur en kon zich niet veroorloven om slechts 70% inzetbaar te zijn voor zijn werkgever. Ook de jongeren Bram Van Driessche, Jan Boterberg en Nathan Verboomen schreven zich in voor het semiprofstatuut. Er zal moeten gekozen worden, want het eerste jaar is er ruimte voor acht semiprofessionele refs.

Lees ook Club Brugge legt zich neer bij schorsingen voor Poulain en kinesist Van Damme