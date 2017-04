Dury over Club Brugge: "Beantwoord geen hypothetische vragen"

Door: redactie

"Is het wel zeker dat Michel Preud'homme straks stopt als trainer van Club Brugge?" Francky Dury probeerde de vraag terug te kaatsen, maar feit is dat de coach van Zulte Waregem een serieuze kandidaat is om Preud'homme op te volgen. Hij staat net als Felice Mazzu op een lijst in Jan Breydel. "Ik weet niet of dat klopt", haalde Dury de schouders op. "Ik heb ook geen zin om hypothetische vragen te beantwoorden. Een vertrek bij Zulte Waregem is niet aan de orde. Ik doe mijn job hier graag. En heb een meerjarig contract."